Wall Street Journal: Трамп не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне

Как сообщает агентство АБНА, американская газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация Трампа, несмотря на достижение некоторых тактических успехов в войне, не реализовала ни одной стратегической цели в войне против Ирана.

Эти источники заявили, что всё ещё существуют большие разногласия между позициями Вашингтона и Тегерана относительно будущего управления Ормузским проливом.

Они добавили, что существуют также большие разногласия относительно характера ограничений, которые Тегеран примет в своей ядерной программе.