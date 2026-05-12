Wall Street Journal: Трамп не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне

Как сообщает агентство АБНА, американская газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация Трампа, несмотря на достижение некоторых тактических успехов в войне, не реализовала ни одной стратегической цели в войне против Ирана.
Эти источники заявили, что всё ещё существуют большие разногласия между позициями Вашингтона и Тегерана относительно будущего управления Ормузским проливом.
Они добавили, что существуют также большие разногласия относительно характера ограничений, которые Тегеран примет в своей ядерной программе.
12 мая 2026 - 13:59
News ID: 1813332
Source: ABNA
Американская газета признала, что Дональд Трамп в своей воинственной агрессии против Ирана не достиг ни одной из своих стратегических целей.
