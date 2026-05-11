Аль-Маядин раскрывает детали письменного ответа Ирана на предложение США

Как сообщает агентство АБНА, дипломатические источники сообщили «Аль-Маядин», что Иран в своём ответе, направленном США через пакистанского посредника, подчеркнул необходимость снятия санкций, разблокировки активов и немедленного прекращения войны.

Согласно этому сообщению, ответ Ирана, переданный через пакистанского посредника, содержит ряд политических, безопасностных и экономических требований. Эти источники заявили, что Тегеран в этом ответе потребовал прекращения блокады, свободы экспорта нефти, снятия американских санкций и разблокировки замороженных имущества и активов Ирана.

Упомянутые источники также добавили, что Иран конкретно потребовал снятия ограничений, введённых OFAC на продажу своей нефти, и рассматривает этот вопрос как одну из главных осей любого возможного взаимопонимания.