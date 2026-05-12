Пушков: Америке не следует надеяться на победу в войне на истощение против Ирана

Как сообщает агентство АБНА, российский сенатор Алексей Пушков сказал: Негативная реакция президента США Дональда Трампа на ответ Ирана об урегулировании ближневосточного конфликта может подтолкнуть Вашингтон и Тегеран к войне на истощение, но даже в этом случае маловероятно, что Иран капитулирует.

Он добавил: США добиваются военного и экономического истощения Ирана, а Тегеран добивается политического истощения Трампа.

Ранее этот известный российский сенатор отреагировал на недавнюю риторику Трампа о запасах обогащённого урана Ирана и сказал: Возможно, США смогут контролировать запасы урана Ирана, но не смогут получить к ним доступ без согласия Тегерана.

Он добавил: Извлечение и безопасная передача ядерных материалов с помощью военных операций практически невозможны. Поэтому нам нужны мир, соглашение о передаче обогащённого урана и план действий с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а также согласие и полное сотрудничество другой стороны, то есть Ирана. Ни одно из этих четырёх условий в настоящее время не выполнено.