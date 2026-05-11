Внезапная операция «Хезболлы» против группы поддержки израильской армии

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на «Аль-Маядин», ливанская «Хезболла» заявила, что несколько часов назад поразила сионистских военнослужащих, находившихся внутри дома в районе Бидр-аль-Факани в Тайбе, с помощью беспилотника-камикадзе.

Затем во второй раз была также поражена группа сионистских военнослужащих, которая была направлена в этот район для эвакуации раненых.

Ранее ливанское исламское сопротивление объявило, что в ответ на неоднократные нарушения соглашения о прекращении огня армией сионистского режима и продолжение атак на юг Ливана, бойцы «Хезболлы» за последние 24 часа провели 24 операции против позиций и военных центров сионистского режима.