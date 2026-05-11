Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на «Аль-Маядин», Джек Шлоссберг, внук бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди, заявил, что его страна потерпела поражение перед Ираном.

В ходе публичных дебатов на Манхэттене он подчеркнул, что поддерживает предложение сенатора Берни Сандерса о предотвращении передачи бомб и военного оборудования на сумму 440 миллионов долларов на оккупированные территории.

Джек Шлоссберг добавил, что выступать против войны с Ираном означает препятствовать её финансированию.

Следует отметить, что Шлоссберг является основным кандидатом на замену Джеральда Надлера, уходящего конгрессмена от Нью-Йорка. Его позиция озвучена на фоне растущих разногласий в американских политических кругах относительно военной поддержки сионистского режима.