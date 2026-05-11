США выражают обеспокоенность по поводу контроля Ирана над оптоволоконными кабелями в Ормузском проливе

Как сообщает агентство АБНА, Майк Уолтц, посол США в ООН, сообщил телеканалу ABC, что прошло более 50 дней с момента угроз Дональда Трампа в адрес Ирана, а Ормузский пролив так и не открылся для враждебных кораблей: «Это не первый случай, когда Иран угрожает или действительно совершает подобные действия. У нас была танкерная война, когда в 1980-х они поразили один из наших кораблей миной, и они занимаются такими вещами уже 50 лет».

Он раскритиковал осуществление Ираном суверенитета над Ормузским проливом и сказал: «Теперь они даже по иранскому государственному телевидению угрожают захватить подводные кабели, проходящие через Ормузский пролив – кабели, которые передают финансовые данные, биржевую информацию и данные, связанные с облачными хранилищами и центрами обработки данных. Мы не можем этого принять».

Подводные оптоволоконные кабели, проходящие через Ормузский пролив, ежедневно передают финансовые транзакции на сумму более 10 триллионов долларов США (включая сообщения SWIFT, биржевые сделки и валютные обмены). Однако эта жизненно важная коммуникационная инфраструктура была упущена из виду в тени традиционного взгляда на пролив (судоходство и энергия), и Иран остается лишённым её экономических и суверенных выгод.