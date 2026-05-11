Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на «Аль-Маядин», еврейская газета «Гаарец» сообщила, что число республиканцев, противящихся войне в США, растёт, и большинство из них считают, что война ничего не принесла этой стране.

В этом сообщении говорится, что политики Республиканской партии США пытаются дистанцироваться от войны. Они уклоняются от ответов на вопросы о результатах этой войны, которая не принесла США ничего, кроме роста цен.

Ранее сионистские СМИ сообщили, что тупик сохраняется, и Трамп подобен человеку, который попал в ловушку, потерпел поражение и унижен. Ничто ни в какой области не идёт так, как он хотел.

В этом сообщении далее говорится: «Похоже, что маленькой искры в Ормузском проливе может быть достаточно, чтобы вновь воспламенить весь регион».