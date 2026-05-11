Европейский союз: Мы поддерживаем политическое решение между Ираном и США

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру», Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам, подчеркнула: «Мы поддерживаем политическое решение для урегулирования кризиса между Ираном и США».

Она добавила: «В настоящее время взгляды прикованы к прекращению войны и открытию Ормузского пролива».

Следует отметить, что агрессия США и сионистского режима против Ирана привела к нарушению судоходства в Ормузском проливе. Нарушение в этом стратегическом водном пути нарушило баланс в цепочке поставок топлива и энергии, а также многих других товаров, таких как нефтехимическая продукция и химические удобрения, во всём мире.

Иран заявил, что готов в случае достижения устойчивого прекращения огня и окончания войны обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе с соблюдением необходимых протоколов и требований безопасности.