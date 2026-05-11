Макрон: У нас не было планов отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на RT, Эммануэль Макрон, президент Франции, сегодня, в воскресенье, после «решительного» предупреждения Ирана в связи с Ормузским проливом, резко сдал назад.

Президент Франции в своих заявлениях объявил, что никогда не существовало планов размещать парижские военные корабли в Ормузском проливе. Это никогда не было выбором Парижа.

Это несмотря на то, что ранее СМИ сообщали, что французские военные опубликовали изображения авианосца «Шарль де Голль», проходящего через Суэцкий канал в направлении Персидского залива.

С другой стороны, Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, несколько часов назад отреагировал на отправку французских и британских военных кораблей в регион и подчеркнул: «Безопасность Ормузского пролива обеспечивается только Ираном». Франция объявила, что направляет авианосец «Шарль де Голль» для совместной миссии с Лондоном с заявленной целью «укрепления свободы судоходства» в Красное море и Аденский залив, а Великобритания также направит военный корабль в этот регион. Размещение военных кораблей внерегиональных держав вокруг Ормузского пролива под предлогом защиты судоходства является «обострением кризиса и милитаризацией жизненно важного водного пути».

Гарибабади назвал «незаконное применение силы, угрозу прибрежным государствам и морскую блокаду» источником небезопасности в регионе.