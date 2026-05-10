Рим: Мы определенно не будем вступать в войну против Ирана

По сообщению агентства Абна, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera, отвечая на заявления и позицию президента США Дональда Трампа против Рима из-за неучастия страны в незаконной американо-израильской агрессии против Ирана, заявил: Наш союз (с Вашингтоном) прочен, и этот союз — с Америкой, а не с Трампом, Обамой или Байденом.

Министр иностранных дел Италии сказал: Устойчивое прекращение огня и рамки международных соглашений (в Западной Азии) необходимы. Америка также нуждается в Европе и Италии. Ослабление такого континента, как наш, и такой страны, как наша, которые стратегически и экономически необходимы, в том числе для безопасности всего Запада, никому не пойдет на пользу.

Антонио Таяни затем добавил: Я хочу сказать очень ясно. Неверно утверждать, что Италия ничего не сделала. Италия — страна, которая вносит наибольший вклад в международные миротворческие операции, будь то с ООН или с НАТО. Я имею в виду конкретно Ливан, где мы не только участвуем в миссии ЮНИФИЛ, но и готовы сделать больше.

Он добавил: Наши отношения (с Америкой) продолжаются, и мы нуждаемся в них так же, как они нуждаются в нас. Мы не были вовлечены в иранский вопрос, мы даже не были проинформированы. У нас также есть общая цель успокоить регион; мы надеемся на диалог, который приведет к миру. Мы определенно не хотим вступать в войну (с Ираном); но мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать уважение к международному морскому праву.