Предупреждение Saudi Aramco о глобальных последствиях сбоев в Ормузском проливе

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Al Mayadeen, генеральный директор нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии заявил, что за последние два месяца мир потерял около одного миллиарда баррелей нефти.

Он добавил, что энергетическим рынкам потребуется много времени для восстановления и достижения стабильности, даже если движение судов в Ормузском проливе возобновится.

Ранее осведомленные источники также сообщали, что саудовская компания Aramco намерена приостановить экспорт газа в следующем месяце по григорианскому календарю.

Телеканал Bloomberg также подтвердил эту информацию со ссылкой на осведомленные источники. Согласно этому сообщению, приостановка экспорта газа объявлена из-за повреждения основных экспортных мощностей Aramco.

Это происходит в то время, как в прошлом месяце национальная нефтяная компания Саудовской Аравии (Aramco) уведомила азиатских покупателей о том, что их квоты на сырую нефть для отгрузки в апреле были ограничены, и возможна только поставка легкой саудовской нефти с терминала Янбу.