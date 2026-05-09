Сионистское СМИ: Недавний скандал потряс Израиль

По сообщению агентства ABNA, сионистский сайт I24 News сообщил, что скандал со шпионажем в пользу Ирана и разоблачение действий сионистских военнослужащих потрясли сионистский режим.

В этом сообщении говорится, что эти военнослужащие передавали чувствительную информацию Ирану в обмен на денежные суммы. Иранцам удалось успешно завербовать военнослужащих, а не только гражданских лиц, как в прошлом.

Ранее Служба внутренней безопасности и разведки сионистского режима (Шин Бет) и военная полиция этого режима в совместном заявлении сообщили о возбуждении дела о шпионаже против трех военнослужащих и одного гражданского лица.

В этом сообщении говорится, что обвиняемые вели съемку на железнодорожных станциях, в торговых центрах, у камер безопасности и в некоторых других районах. Также трое вышеупомянутых военнослужащих обвиняются в передаче иранской стороне изображений, относящихся к технической школе военно-воздушных сил режима.