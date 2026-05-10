Премьер-министр Пакистана: Мы получили ответ Ирана на предложение США

Согласно сообщению этого СМИ, премьер-министр Пакистана сказал по этому поводу, что фельдмаршал Асим Мунир, командующий армией его страны, проинформировал его о том, что ответ Ирана на предложение США получен.

Это происходит в то время, как пакистанский дипломатический источник несколько часов назад сообщил, что ответ Ирана был получен незадолго до этого и передан американской стороне.

Официальный представитель МИД Ирана ранее несколько раз заявлял, что взгляды и соображения Ирана относительно предложений США будут направлены после завершения изучения и окончательного подведения итогов.

Согласно предложенному плану, на данном этапе переговоры будут сосредоточены на прекращении войны в регионе.