По сообщению агентства ABNA со ссылкой на палестинское информагентство «Шихаб», Совет Безопасности ООН на заседании, инициированном пятью членами Совета Безопасности (Данией, Францией, Грецией, Латвией и Великобританией) в формате «формула Арии», рассмотрел события на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим.

В то время как правительство США продолжает свою абсолютную поддержку преступлений сионистского режима в оккупированной Палестине и регионе, упомянутое заседание из-за отсутствия консенсуса между членами Совета Безопасности было проведено вне официальных рамок Совета. Целью этого необязательного заседания было привлечение внимания к вызовам и проблемам, с которыми сталкиваются палестинцы на Западном берегу и в Иерусалиме.

«Макс Роденбек», директор проекта по Палестине в Международной кризисной группе, описал ситуацию на Западном берегу как ужасающую и заявил, что за последние четыре года сионистский режим создал в этом районе 102 новых поселения.

Он добавил, что это число примерно равно общему количеству поселений, построенных за последние 50 лет. Роденбек также обвинил кабинет сионистского режима в проведении политики, которая чрезвычайно ослабляет палестинскую экономику.

Заседания по «формуле Арии» в Совете Безопасности носят неофициальный характер, и по их итогам не принимается никаких резолюций или заявлений от имени Совета Безопасности.

В последние месяцы на Западном берегу наблюдается эскалация нападений и репрессивных мер сионистского режима, включая рейды, аресты, снос домов, стрельбу и широкомасштабное применение силы. Одновременно участились нападения поселенцев на палестинцев и их имущество.