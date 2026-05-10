Американская газета: Подход Трампа к мусульманам постыден

The New York Times в передовой статье отметила: "Рост разжигания ненависти в отношении мусульман в Соединённых Штатах должен быть остановлен. Администрация президента США Дональда Трампа представляет себя как сторонника и защитника религиозных прав, создала комиссию по вопросам религиозной свободы, увеличила финансирование религиозных школ и изменила политику вакцинации, чтобы предусмотреть исключения на основе религиозных убеждений. Кроме того, она отдала приказ о ракетном ударе по Нигерии в Рождество против того, что президент Трамп охарактеризовал как террористическую группу, убивающую христиан, а также ввела санкции против университетов под предлогом борьбы с антисемитизмом.

В то же время газета подчёркивает: однако в этих усилиях «служить религии» существует одно исключение. По‑видимому, Трамп и его Республиканская партия не проявляют интереса к защите религиозных прав мусульман и зачастую демонстрируют враждебность по отношению к исламу".

Издание охарактеризовало их риторику и высказывания как разжигающие ненависть и добавило: "Во время своей президентской кампании Трамп призывал к «запрету на въезд мусульман» в Соединённые Штаты, и определённая форма такого запрета до сих пор сохраняется. Президент не скрывал своих взглядов на ислам, заявив: «Я думаю, что ислам ненавидит нас».

В другой части редакционной статьи говорится, что несколько других республиканских политиков в последние месяцы также выступили с аналогичными заявлениями. Сенатор Томи Тубервилл из Алабамы написал в социальных сетях: «Ислам — это не религия, а извращённая секта».



Член Палаты представителей от Техаса Брэндон Гилл заявил: «Ислам несовместим с нашей культурой и системой управления».



Конгрессмен от Флориды Рэнди Файн призвал к «депортации всех мусульманских иммигрантов — как легальных, так и нелегальных — и к лишению их гражданства везде, где это возможно