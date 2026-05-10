По сообщению агентства Абна, Турки аль-Фейсал, бывший посол Саудовской Аравии в Вашингтоне, в статье в газете «Аш-Шарк аль-Аусат» написал, что Саудовская Аравия предотвратила разрушительную войну в регионе.

Он отметил, что королевство приложило огромные усилия для предотвращения войны, а также предприняло интенсивные попытки остановить её, найти дипломатические решения и вывести регион из этого конфликта.

Он добавил, что если бы план израильского режима по разжиганию войны между нами и Ираном увенчался успехом, регион был бы ввергнут в разруху и уничтожение, тысячи людей погибли бы в битве, в которой мы не играли никакой роли, а Тель-Авив смог бы навязать региону свою волю.

Аль-Фейсал также написал в статье, что если бы Саудовская Аравия ответила на атаки Ирана аналогичным образом, результатом этой войны могло бы стать уничтожение нефтяных объектов и опреснительных станций Саудовской Аравии вдоль побережья Персидского залива и даже в глубине страны.

Он добавил в статье, что Саудовская Аравия вместе с Пакистаном тушат пожар войны и помогают предотвратить эскалацию напряжённости.