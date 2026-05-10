МИД Катара: Доха поддерживает посреднические усилия

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Al Jazeera, МИД Катара объявил: премьер-министр и министр иностранных дел Катара в ходе контакта с министром иностранных дел Ирана обсудили усилия по достижению мира.

В заявлении МИД Катара говорится: премьер-министр и министр иностранных дел Катара в ходе консультаций с министром иностранных дел Ирана подчеркнули поддержку посреднических усилий для мирного завершения кризиса.

МИД Катара заявил, что премьер-министр в ходе консультаций с главой МИД Ирана подчеркнул необходимость положительного ответа всех сторон на посреднические усилия. Премьер-министр в ходе этого разговора назвал свободу судоходства устоявшимся принципом, а закрытие Ормузского пролива или его использование в качестве рычага давления — фактором, углубляющим кризис. Он также подчеркнул необходимость соблюдения международного права, учета интересов региона и его народов, что является фактором укрепления безопасности.

МИД Катара заявил, что безопасность судоходства является основой безопасности и стабильности, и ни при каких обстоятельствах ей не должен наноситься ущерб.

Также МИД Катара осудил нападение на грузовое судно в территориальных водах Катара, назвав его явным нарушением принципа свободы судоходства и международного права, а также опасной и неприемлемой эскалацией.

Следует отметить, что Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, и Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани, премьер-министр и министр иностранных дел Катара, провели телефонный разговор.