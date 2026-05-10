Гарибабади: Безопасность Ормузского пролива обеспечивается только Ираном

По сообщению агентства Абна, Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, заявил, что отправка французских и британских военных кораблей в регион приведет к «эскалации кризиса и милитаризации жизненно важного водного пути». Он подчеркнул, что присутствие этих кораблей встретит «решительный и немедленный ответ» со стороны вооруженных сил Ирана.