Продолжение преследования шиитов в Бахрейне

Как сообщает IQNA, со ссылкой на "официальное информационное агентство Бахрейна (BNA)", в опубликованном заявлении МВД утверждается, что силы безопасности выявили организацию, якобы связанную с Корпусом стражей исламской революции Ирана и идеологией «вилаят‑е факих».

В заявлении говорится, что 41 человек из числа основных членов группы были задержаны, и в отношении них продолжаются следственные и судебные процедуры.

Бахрейнские власти также заявили, что дело связано с обвинениями в «связях с иностранными сторонами» и «симпатиях к агрессии Ирана».

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что операции по обеспечению безопасности и расследования с целью выявления других причастных лиц продолжаются, и в случае подтверждения их связи с данным делом к ним будут применены правовые меры.

Перевод шиитских духовных лиц в неизвестное место

Одновременно бахрейнские источники и активисты сообщили, что силы безопасности режима Аль‑Халифа задержали нескольких шиитских богословов, включая Джамиля аль‑Али, Махмуда аль‑Али, Ради аль‑Кафаса и Джасема аль‑Му’мина, и перевели их в неизвестное место.

Согласно сообщениям, семьи и близкие задержанных до сих пор не получили информации об их местонахождении и состоянии. Некоторые бахрейнские активисты охарактеризовали эти задержания как имеющие политический и конфессиональный характер.

За последние годы режим Аль‑Халифа неоднократно выдвигал, по оценке источника, необоснованные обвинения в адрес бахрейнских оппозиционных групп о якобы связях с Исламской Республикой Иран. Иран, в свою очередь, решительно отвергал эти утверждения и отрицал вмешательство во внутренние дела Бахрейна.

Отмечается, что с начала военных действий США и Израиля при поддержке ряда стран региона против Ирана усилилась волна политического давления на граждан Бахрейна по обвинениям в поддержке и симпатиях к Ирану.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на прошлой неделе в ходе пресс‑конференции, осудив подход властей Бахрейна к применению, по его словам, «античеловечных наказаний» в отношении коренного населения страны, включая лишение гражданства, заявил: "Действия правительства Бахрейна по лишению гражданства бахрейнских граждан под предлогом симпатии к Исламской Республике Иран и выражения возмущения преступлениями США и Израиля против иранского народа являются грубым нарушением прав человека и свидетельствуют о дискриминационном подходе правителей этой страны к собственному народу."

Представитель МИД Ирана подчеркнул: "Правительство Бахрейна не сможет подобной информационной кампанией отвлечь общественное мнение своей страны и региона от своей прямой ответственности за поддержку и содействие американско‑израильской агрессии против иранского народа."

https://iqna.ir/00IFxL