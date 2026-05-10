Муфтий Омана призвал мусульман к единству для противостояния сионистам

10 мая 2026 - 23:11
Source: IQNA
Шейх Ахмад бин Хамад Аль‑Халили, муфтий Омана, в своем послании призвал мусульман к объединению для противостояния агрессии сионистского режима на всех исламских землях.

Как сообщает "IQNA", шейх Ахмед Аль‑Халили написал в своем аккаунте в социальной сети X: «Мы решительно осуждаем жестокие нападения сионистского режима на дорогой Газу».

Он добавил: «Мы призываем всех мусульман встать единым фронтом против агрессии в секторе Газа, против Ирана и на всех исламских землях».

Муфтий Омана добавил: «Исламская нация — единая нация, и это единство должно проявляться в противостоянии агрессии, поддержке друг друга на пути истины и уничтожении лжи. Аллах достаточен для помощи и поддержки Своих рабов».

