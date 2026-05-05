Раскрытие враждебного вмешательства ОАЭ в одной из африканских стран

Согласно сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Кудс, источники в СМИ со ссылкой на суданских чиновников сообщили, что беспилотники, связанные с ОАЭ, вылетевшие из Эфиопии, нанесли удар по международному аэропорту Хартума и прилегающим районам.

В этом сообщении говорится: «У нас есть доказательства, имеющие юридическую силу по этому вопросу. Судан сохраняет за собой законное право ответить на эту агрессию».

Ранее Судан уже критиковал политику ОАЭ в отношении своей страны и региона в целом, а в мае 2025 года объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. Мослех Нассар, советник премьер-министра Судана, заявил, что ОАЭ реализуют самый опасный разрушительный проект против правительства и народа Судана, а в более широком смысле — против всего региона.

Он добавил: ОАЭ финансируют и контролируют войну внутри Судана и используют такие рычаги, как силы быстрого реагирования (ополченцы).

Нассар заявил: ОАЭ платят деньги наёмникам в Судане и перевозят их из Африки и других континентов мира в Судан. Абу-Даби, создавая открытую коалицию с Израилем, стремится к разделу стран региона и расширению зоны действий ополченцев в Судане, Йемене и других странах.

Он подчеркнул: Мы являемся свидетелями реализации проекта иудаизации в регионе. ОАЭ по-глупому используются для реализации этого проекта. Согласно этому плану, некоторые суданские граждане из Дарфура были переправлены в Израиль, и мы являемся свидетелями масштабного заговора. Это порочное государство подготовило почву для войны в Судане, и мы не хотим, чтобы оно участвовало в каких-либо вопросах, связанных с Суданом.