Конгрессмен: Мы, американцы, платим цену за войну Трампа

По сообщению агентства Абна со ссылкой на CNN, Пэт Райан, конгрессмен США, критикуя нелепое заявление Дональда Трампа, президента США, о завершении агрессии против Ирана, опубликовал изображения в своей учетной записи в социальной сети X и сказал: «Они (члены кабинета и Трамп) несут чушь, что война закончилась».

Конгрессмен США добавил: «Реалии на местах и их издержки продолжаются. Развернуто более 50 тысяч военнослужащих в регионе, задействовано военное оборудование на миллиарды долларов. Цена бензина в Америке резко выросла».

Пэт Райан добавил: «Даже если Трамп заявляет, что война закончилась, реальность такова, что люди продолжают платить ее цену».