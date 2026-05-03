Разрушение монастыря сионистскими оккупантами в Ливане

По сообщению агентства ABNA, ливанские СМИ сообщили, что сионистский режим с помощью бульдозера разрушил христианский монастырь в приграничной деревне Ярун.

Это происходит в то время, когда армия сионистского режима утверждает, что сионистские военнослужащие повредили дом в этом районе, и этот дом не имел никаких признаков религиозного места!

Католическая благотворительная организация в Ливане заявила, что сионистские военнослужащие разрушили этот монастырь.

В заявлении этой организации говорится: Мы решительно осуждаем это преднамеренное действие по разрушению места поклонения, а также систематическое разрушение домов на юге Ливана, направленное на предотвращение возвращения мирных жителей.

Ранее также было опубликовано видео, на котором сионистский солдат оскорбляет статую Иисуса Христа в одном из южных регионов Ливана.