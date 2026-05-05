Foreign Policy: Трамп уничтожает мягкую силу Америки

По сообщению информационного агентства Абна, американский журнал Foreign Policy написал, что одной из наиболее ярких особенностей внешней политики США в период президентства Дональда Трампа является чрезмерная опора на жёсткую силу – то есть военную мощь и экономическое давление – и почти полное игнорирование американской «мягкой силы».

Стивен Уолт, один из авторов этого журнала и профессор международных отношений Гарвардского университета, в статье на эту тему написал, что США в прошлом обладали искусством сочетания жёсткой и мягкой силы, что давало им уникальное глобальное преимущество, но этот баланс был серьёзно нарушен в эпоху Трампа.

Уолт считает, что подход Трампа отражает «абсолютное доверие к жёсткой силе» и почти полное презрение к мягкой силе. Он назвал агрессивное использование пошлин для давления на союзников, участие в регулярных военных операциях в нескольких странах и решение начать войну против Ирана в качестве примеров этого и подчеркнул, что эта политика проистекает из убеждения, что сила и принуждение достаточны для достижения американских целей.

По мнению Уолта, что делает этот подход ещё более тревожным, так это не только опора на принуждение, но и полное отсутствие каких-либо попыток оправдать или легитимизировать его. Крупные державы обычно пытаются «спрятать свой железный кулак в бархатной перчатке» и предоставить юридические или моральные обоснования своим действиям, но Трамп не верит в это.