Проход иранского гигантского танкера сквозь морскую блокаду США

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al Jazeera, платформа TankerTrackers сообщила, что иранский танкер с 1,9 миллиона баррелей нефти смог прорвать морскую блокаду США в регионе и добраться до Дальнего Востока.

Эта платформа сообщила, что гигантский танкер типа VLCC, принадлежащий Иранской национальной нефтяной компании (NITC), перевозивший более 1,9 миллиона баррелей сырой нефти (ориентировочной стоимостью 220 миллионов долларов), прошел сквозь упомянутую морскую блокаду.

Это судно, известное как «HUGE», в последний раз видели более недели назад у берегов Шри-Ланки, и в настоящее время оно проходит через Ломбокский пролив в Индонезии по направлению к архипелагу Риау.

Сайт сети Al Jazeera также вчера сообщил, что анализ информации, опубликованной морскими навигационными центрами, показывает, что с начала введения морской блокады США против судов, связанных с иранскими портами, 13 апреля, 81 судно из 145, вопреки этой блокаде, прошли через Ормузский пролив. Это количество проходов составляет около 56 процентов судов с момента вступления в силу решения США.

Анализ данных с платформы Marine Traffic показывает, что 53 судна, нарушив блокаду США, прошли через Ормузский пролив. Эти суда либо прибывали из иранских портов, либо направлялись туда, либо несли иранский флаг. Из них 11 судов находились в санкционном списке США.