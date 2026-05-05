Галибаф: Новое уравнение Ормузского пролива укрепляется

По сообщению информационного агентства Абна, Мохаммад Багер Галибаф, председатель Исламского консультативного совета (парламента), написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: «Новое уравнение Ормузского пролива укрепляется. Безопасность судоходства и энергетического транзита была поставлена под угрозу США и их союзниками путём нарушения перемирия и введения блокады; конечно, их зло уменьшится. Мы хорошо знаем, что продолжение нынешней ситуации невыносимо для США; в то время как мы ещё даже не начинали.»