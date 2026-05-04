Телефонный разговор министров иностранных дел Ирана и Туркменистана

По сообщению агентства Абна, в телефонном разговоре сегодня вечером Сейеда Аббаса Аракчи, министра иностранных дел Исламской Республики Иран, и Рашида Мередова, министра иностранных дел Туркменистана, были рассмотрены последние региональные и международные проблемы.

В этом телефонном разговоре министр иностранных дел нашей страны проинформировал своего коллегу о последних процессах, связанных с дипломатическим ходом, а также о текущих усилиях и инициативах по прекращению навязанной войны Америки и сионистского режима против Исламской Республики Иран.