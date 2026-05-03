Сионистское СМИ: Война против Ирана будет иметь тяжелые последствия для союзников США

3 мая 2026 - 14:19
News ID: 1809329
Source: ABNA
Сионистское СМИ написало: Война против Ирана будет иметь трудные последствия для союзников США в регионе, и Вашингтон не стремится к возобновлению военных действий.

По сообщению агентства ABNA, сионистская газета «Исраэль Хайом» в своем репортаже написала: В то время как Вашингтон рассчитывает на внутренний крах иранского режима, Тегеран не уступает в ядерном вопросе.

Это сионистское СМИ добавило: Продолжение блокады и ужесточение санкций не должны сопровождаться возобновлением военных ударов. Трамп ведет ожесточенную экономическую войну.

«Исраэль Хайом» написала: Президент США не возобновил удары, потому что война будет иметь трудные последствия для союзников Вашингтона, включая Тель-Авив и страны Персидского залива.

Это сионистское СМИ добавило: С точки зрения Трампа, военная война окончена, но битва продолжается в иной форме. В странах Персидского залива это послание также было понято, и Объединенные Арабские Эмираты вместе с Катаром объявили о полном возобновлении своих рейсов.

