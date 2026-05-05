Гаарец: Трамп не желает возвращаться к полномасштабной войне с Ираном

По сообщению информационного агентства Абна, сионистская газета «Гаарец» в своём репортаже написала: Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить инфраструктуру Ирана, не похоже, чтобы он испытывал сильное желание возвращаться к полномасштабной войне.

Это сионистское СМИ добавило: Однако фундаментальных изменений в позиции Трампа не произошло, и окончательное решение по-прежнему остаётся за ним самим.

«Гаарец» указал на рост напряжённости в регионе Персидского залива после объявления американского плана по открытию Ормузского пролива и добавил: Всего одним решением Трамп значительно повысил уровень напряжённости в Персидском заливе. В настоящее время продолжение перемирия между США и Ираном вновь зависит от степени сдержанности обеих сторон – ситуация, которая может напрямую повлиять и на Тель-Авив.

Сайт телеканала «Аль-Джазира» также в своём репортаже рассмотрел события первого дня так называемого плана Трампа в отношении Ормузского пролива и написал: Первый день плана «Операция Свобода», объявленного президентом США Дональдом Трампом, был сопряжён с сомнениями и неясностями, и не было никаких признаков обещанного «освобождения» кораблей, застрявших в этом жизненно важном проливе. Оценки показывают, что с момента начала войны США и сионистского режима против Ирана 66 дней назад сотни кораблей были остановлены в Ормузском проливе.