Российский чиновник: Мир движется к крупнейшему энергетическому кризису

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Russia Today, Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, подчеркнул, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории из-за беспрецедентных цен на нефть.

Дмитриев написал на платформе X: Мир неосознанно движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории.

Ухудшение ситуации на мировом энергетическом рынке связано с войной на Ближнем Востоке, войной, из-за которой доставка нефти, производимой в Персидском заливе, клиентам по всему миру стала практически невозможной после закрытия Ормузского пролива вследствие нападения США и сионистского режима на Иран.

Russia Today добавило, что закрытие Ормузского пролива Ираном с начала нынешней войны является причиной многих глобальных экономических последствий, поскольку около 20% от общего объема мировых поставок нефти проходит через него.

Ранее Александр Новак, вице-премьер России, также заявил: Россия как крупный производитель нефти не намерена выходить из ОПЕК+.

Он добавил: В настоящее время мы наблюдаем самый глубокий кризис в мировой нефтяной промышленности, и огромный объем нефти не поставляется на рынок.