Новая «Флотилия свободы» будет запущена из Турции

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al Jazeera, сионистские источники, указывая на начало запуска новой флотилии для прорыва блокады Газы, сообщили, что военно-морские силы армии сионистского режима готовятся к противостоянию с очередной флотилией сторонников палестинцев, которая отправится из Турции.

В пятницу вечером частный самолет с 59 активистами, включая 18 граждан Турции, из «Глобальной флотилии Самуд», которая подверглась нападению Израиля в международных водах Средиземного моря на пути к прорыву блокады Газы, приземлился в аэропорту Стамбула. Сразу после их прибытия СМИ опубликовали заявления некоторых активистов, в которых они подчеркнули, что ведется подготовка к оснащению новой флотилии из 100–150 судов, которые соберутся в турецких портах.