По сообщению агентства ABNA, телеканал «Аль-Маядин» в своей статье подчеркнул, что США больше не рассматриваются как надежный партнер по переговорам не из-за снижения мощи, а из-за потери «доверия, преемственности и институциональной дисциплины». Внешняя политика страны, особенно в последний период, сместилась с институциональных и дипломатических путей к личным, изменчивым и порой противоречивым решениям. Замена организованных процессов эпизодическими, медийными заявлениями привела к нестабильности в посланиях и обязательствах.

Это арабское СМИ добавило: В прошлом даже неформальная дипломатия действовала в институциональных и стабильных рамках, но теперь роль таких институтов, как Госдепартамент, ослаблена и создан значительный управленческий вакуум. Этот процесс привел к эрозии «институциональной памяти» и снижению способности США выполнять долгосрочные обязательства. Выход из таких соглашений, как СВПД и договоров по контролю над вооружениями, усугубил эту нестабильность и послал четкий сигнал другим странам: соглашение с США может быть временным и зависимым от смены правительств.

«Аль-Маядин» написал: В результате страны обратились к альтернативным путям, таким как посредничество региональных держав или соглашения вне вашингтонских рамок. Американская дипломатия все больше напоминает «политическое шоу», чем реальный процесс. Эта тенденция является признаком упадка способности великой державы превращать влияние в устойчивые результаты.