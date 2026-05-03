Канани Могаддам: Военно-морские силы Ирана обладают способностью блокады против блокады

Хоссейн Канани Могаддам в интервью, касающемся снятия морской блокады и методов Ирана в этом отношении, сказал: США проводят политику кризиса против кризиса, и эта политика нанесла ущерб мировой экономике, особенно США и их союзникам.

Канани Могаддам добавил: Такие страны, как Китай, Россия, Япония, Южная Корея, страны Персидского залива и западные страны, столкнулись с фундаментальными проблемами в энергетической и экономической сферах.

Он заявил: Решения для прорыва морской блокады — это международное давление против пиратских действий США и дипломатические решения, и подчеркнул: Мы должны реализовать политику блокады против блокады и не позволить США перемещать оборудование на свои военно-морские базы в регионе.

Этот эксперт по международным вопросам, подчеркивая важность Ормузского пролива, назвал этот пролив «проливом Ахад (Единства) Исламской революции», а также заявил: Мы ни в коем случае не должны оставлять этот пролив, мы должны сохранить его как наш сдерживающий рычаг и остановить движение кораблей США и их союзников, включая грузовые суда.