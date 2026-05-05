Послевоенный период и начало новой эры технологического развития в крупных энергетических отраслях Ирана

По сообщению корреспондента Абна: В продолжение последних событий и последствий третьей навязанной войны, восстановление повреждённой инфраструктуры страны, особенно в энергетическом секторе и стратегических отраслях, стало одним из главных приоритетов политики. Эксперты полагают, что масштаб ущерба, нанесённого энергоёмким отраслям и технологической экосистеме страны, удвоил необходимость переопределения пути развития и перехода к новым подходам, основанным на технологиях.

Сейед Мехди Нурбахш, секретарь штаба развития экономики, основанной на знаниях, в сфере водных ресурсов, энергетики и окружающей среды при вице-президенте по науке, технологиям и экономике, основанной на знаниях, в интервью Mehr News, ссылаясь на последствия третьей навязанной войны, сказал: В ходе этого кризиса важная часть стратегической инфраструктуры страны, особенно в области энергоёмких отраслей, подверглась прямым атакам, результатом чего стал серьёзный ущерб промышленному производственному потенциалу, а также технологической экосистеме страны.

Он продолжил: В этом процессе такие отрасли, как сталелитейная, нефтехимическая, нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, а также ряд компаний, основанных на знаниях и технологиях, столкнулись с ущербом, включая уничтожение оборудования, нарушение работы энергосетей и потерю части своих человеческих и профессиональных ресурсов.

Нурбахш далее упомянул некоторые технологические предложения и практические решения, направленные на восстановление производственного потенциала, повышение стабильности инфраструктуры и снижение уязвимости этих секторов, и сказал: Развитие инфраструктуры производства СПГ, извлечение гелия и постепенный переход к «зелёному» водороду с целью удовлетворения внутренних потребностей и повышения национальной устойчивости являются одними из важнейших требований в процессе восстановления крупных энергетических отраслей.