  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Хаарец: «Хезболла» изнурила армию Израиля

3 мая 2026 - 14:17
News ID: 1809324
Source: ABNA
Хаарец: «Хезболла» изнурила армию Израиля

Еврейская газета признала способность «Хезболлы» использовать тактическое оружие.

По сообщению агентства ABNA, еврейская газета «Хаарец» признала, что способность «Хезболлы» использовать тактическое оружие и наносить урон армии сионистского режима изнурила израильский военный истеблишмент.

В этом докладе говорится, что жители северных районов оккупированных территорий живут в страхе и панике.

Сионистская сеть «i24 News» также ранее заявила по этому поводу: Мы должны сказать это жесткое слово; нет никакого окончательного и завершенного решения проблемы с [хезболловскими] малыми дронами.

Также 13-й канал телевидения сионистского режима сообщил о наличии духа разочарования в армии этого режима из-за отсутствия решения угрозы самоубийственных малых дронов и беспилотников.

Your Comment

You are replying to: .
captcha