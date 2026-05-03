Хаарец: «Хезболла» изнурила армию Израиля

По сообщению агентства ABNA, еврейская газета «Хаарец» признала, что способность «Хезболлы» использовать тактическое оружие и наносить урон армии сионистского режима изнурила израильский военный истеблишмент.

В этом докладе говорится, что жители северных районов оккупированных территорий живут в страхе и панике.

Сионистская сеть «i24 News» также ранее заявила по этому поводу: Мы должны сказать это жесткое слово; нет никакого окончательного и завершенного решения проблемы с [хезболловскими] малыми дронами.

Также 13-й канал телевидения сионистского режима сообщил о наличии духа разочарования в армии этого режима из-за отсутствия решения угрозы самоубийственных малых дронов и беспилотников.