По сообщению информационного агентства Абна, журнал Politico в своём репортаже написал: В случае поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США президент Дональд Трамп может сократить поддержку Украины.

Это американское СМИ, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона, добавило: В Европе существует обеспокоенность, что в случае плохих результатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США, Трамп может усилить давление на НАТО и Европу и ещё больше сократить поддержку Украины в преддверии следующих президентских выборов в США.

Газета Washington Post сообщила, что Белый дом готовится к возможному поражению республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

В этом сообщении со ссылкой на источники в СМИ говорится, что юридический отдел Белого дома проводит брифинги для соответствующих должностных лиц, чтобы проинструктировать их об усиленном контроле со стороны Конгресса в случае возможной победы демократов на выборах.

Согласно этому сообщению, в администрации США усиливается ощущение, что пришло время готовиться к худшим сценариям.