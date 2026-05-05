Пакистан: Перемирие в регионе должно соблюдаться

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, Шехбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, подчеркнул: «Перемирие в регионе должно уважаться и соблюдаться».
Он добавил, что соблюдение перемирия осуществляется для того, чтобы дать шанс дипломатии в рамках переговоров.
Это происходит в то время, как США, нарушая положения перемирия в районе Ормузского пролива и Персидского залива, предпринимают провокационные и воинственные действия для дестабилизации обстановки.
5 мая 2026 - 14:21
News ID: 1810215
Source: ABNA
Премьер-министр Пакистана подчеркнул необходимость соблюдения перемирия в регионе.
