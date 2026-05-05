По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Russia Al-Youm, Пьер Вандье, один из командующих силами НАТО, предупредил, что западные страны, как и Украина, страдают от острой нехватки ракет для систем ПВО.

Он добавил, что Запад сталкивается с теми же проблемами, что и Украина в отношении ракет: недостаточная скорость производства и ограниченные запасы.

Вандье заявил, что решение этой проблемы заключается не только в увеличении производственных мощностей, но и в изменении подхода к противодействию угрозам. Например, использовать специализированные беспилотники-перехватчики для уничтожения враждебных дронов.

Недавно Польша также отказалась поставлять США зенитные ракетные комплексы Patriot. Журнал Politico также писал, что у западных стран нет достаточных запасов систем ПВО для обеспечения Украины.