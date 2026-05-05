Испания: Проблема Ормузского пролива не имеет военного решения

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Al-Mayadeen, Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании, подчеркнул: «Правительство Испании и Ватикан едины в своем общем взгляде на необходимость решения проблем вдали от разжигания войны. Я говорил с Папой Римским о вопросах, касающихся христиан в регионе, и о том, что Израиль препятствует входу священника в храм Гроба Господня».

Он добавил: Возвращение Ормузского пролива к нормальному состоянию возможно не через войну, а через переговоры. Испания по-прежнему подтверждает свою позицию о неучастии в каких-либо военных действиях в отношении войны против Ирана.

Альбарес заявил: Мы поддерживаем возвращение к переговорам с Пакистаном, и я напомнил об этом министру иностранных дел Ирана в течение последних двух дней.

Он сказал: Если все взгляды обращены на Ормузский пролив, это не значит, что мы забываем о незаконных агрессиях против Ливана.