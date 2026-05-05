«Стратегический план действий по управлению Ормузским проливом» должен быть утверждён как можно скорее.

Моджтаба Юсефи в интервью о последнем состоянии рассмотрения и определения нового правового режима Ормузского пролива заявил: Учитывая полномасштабную войну, которую США и сионистский режим развязали против нас, Исламская Республика Иран имеет право защищать себя. Мы не начинали войну, но нам была навязана полномасштабная война, и мы имеем право защищать себя.

Он продолжил: К сожалению, некоторые страны региона, несмотря на политику добрососедства Исламской Республики Иран, встали на путь враждебности и сотрудничества с врагом. Некоторые страны зоны Персидского залива даже сыграли роль в атаках против нашего народа, предоставляя базы и логистическую помощь, в то время как мы всегда соблюдали принцип добрососедства.

Депутат от Ахваза в Меджлисе подчеркнул: Одним из наших важных инструментов управления этой ситуацией является использование регионального и мирового геополитического потенциала, во главе которого стоит управление Ормузским проливом. Этот вопрос является частью нашего права на законную самооборону, и именно это позволило сдержать часть чрезмерных требований врага.

Юсефи, отметив, что Ормузский пролив как одна из важнейших водных артерий мира имеет стратегическое значение чрезвычайной важности, сказал: В таких условиях для обеспечения устойчивой безопасности страны и использования оборонного преимущества необходимо организовать управление этим проливом в рамках новых законов.

Член комиссии по строительству парламента напомнил: Как подчёркивал наш имам-мученик, чем более сильное законодательство мы имеем на международной арене, тем свободнее руки правительства для действий. Также Верховный лидер революции в различных посланиях, включая новогоднее послание и Национальный день Персидского залива, подчеркивал необходимость независимого управления Ормузским проливом.