Амир Хатими: Безопасность района Ормуза — красная линия Ирана

По сообщению агентства Абна, амир Хатими, главнокомандующий Армией Исламской Республики Иран, на своей личной странице в X (бывший Twitter) написал: «Во имя Бога Всемогущего. Сыны иранского народа — бодрствующие глаза Персидского залива. Каждый сантиметр этих вод находится в пределах досягаемости нашей воли. Американские эсминцы, с помощью хитрости с отключением радаров, надеялись приблизиться к Ормузскому проливу; но наш ответ был огненным. Крылатые ракеты и боевые дроны взлетели. Безопасность этого района — красная линия Ирана».