Возбуждение дела против Израиля по обвинению в похищении людей в международных водах

По сообщению агентства Абна со ссылкой на агентство Анадолу, прокуратура Рима сегодня, во вторник, объявила о начале расследования в связи с задержанием итальянских граждан во время конфискации флотилии помощи Газе сионистским режимом в международных водах Греции.

Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что это судебное дело касается операции, проведённой ночью 29 апреля (9 ордибехешта) у берегов греческого острова Крит, где военные силы сионистского режима конфисковали несколько лодок всемирной флотилии «Самуд», которые пытались доставить гуманитарную помощь в Газу.

Согласно сообщению этого агентства, прокуроры начали расследование после получения трёх официальных жалоб, включая две жалобы от активистов Тиаго д'Авила и Сейфа Абукешка, которые, по имеющимся данным, были похищены с судов под итальянским флагом и в настоящее время содержатся под стражей у сионистских военных.

Согласно отчёту, это дело также будет расследовать неустановленных лиц по подозрению в похищении людей, грабеже и причинении ущерба с риском затопления судна.

Ожидается, что следователи в рамках расследования направят сионистским властям запрос о международном судебном сотрудничестве, известный как судебное поручение.

Всемирная флотилия «Самуд» в прошлый четверг у берегов греческого острова Крит, в 600 морских милях от места назначения в осаждённом секторе Газа, была атакована сионистскими оккупантами только за попытку доставить помощь осаждённому населению Газы.