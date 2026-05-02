Демократы назвали аргументы Трампа о завершении войны против Ирана ерундой

По сообщению агентства ABNA, британская газета The Guardian в своём отчёте написала: Демократы в Конгрессе США назвали утверждение Дональда Трампа о «прекращении враждебных действий с Ираном» «ерундой».

Это западное СМИ добавило: Демократы в Сенате США прямо отвергли утверждение Трампа о завершении войны с Ираном; это утверждение было выдвинуто в официальном письме, которое президент отправил в пятницу председателям Сената и Палаты представителей.

Трамп написал в этом письме: С 7 апреля 2026 года не было никакого огневого контакта между силами США и Ираном. Враждебные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены.

The Guardian написала: Это в то время, как война, которую, по его утверждению, Америка выиграла в первый же час, всё ещё продолжается с взаимными блокадами Ирана и Америки в Персидском заливе.

Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате, в ответ на письмо Трампа сказал: Эти заявления — ерунда. Эта война незаконна, и каждый день, когда республиканцы поддерживают её и позволяют этой ситуации продолжаться, всё больше жизней оказывается под угрозой, хаос распространяется, цены растут, а стоимость жизни американцев увеличивается.