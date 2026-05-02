Поле битвы и дипломатия активно действуют для снятия морской блокады

Фадхосейн Малики в интервью подчеркнул необходимость принятия мер против американской морской блокады: Морская атака или морская блокада — это тактика. Цель врага — поставить Иран в пассивное положение, чтобы за столом переговоров он мог реализовать любые свои требования.

После поражений в наземных, воздушных и морских сражениях враг намерен этим методом компенсировать свои неудачи. К счастью, наши вооружённые силы полностью осведомлены об этой угрозе и способах её устранения. Команда переговорщиков и высокопоставленные чиновники также внимательно следят за ситуацией.

Мы должны быть особенно бдительны, потому что безопасность и наблюдение за Ормузским проливом находится в ответственности Исламской Республики Иран. Такие страны, как Оман, тоже играют роль, но окончательный контроль над этим районом принадлежит Исламской Республике.

Даже если тактика морской блокады провалится, враг обязательно будет искать другие способы навредить нам. Иран был победоносен на войне и имеет преимущество в переговорах.

Иран побеждал на разных полях, а враг глубоко унижен. Даже когда иранская переговорная команда вела переговоры в Исламабаде, мы показали, что не согласны вести переговоры в неблагоприятных условиях. На втором раунде исламабадских переговоров мы не присутствовали — что было большим унижением для Америки.

Морские силы армии и КСИР наблюдают и контролируют ситуацию с разделением труда и точной координацией. В то же время мы должны политическими и дипломатическими методами сотрудничать с некоторыми странами, чтобы судоходство осуществлялось в соответствии с желанием Исламской Республики Иран.