Беспрецедентный скачок цен на энергию после войны против Ирана

По сообщению корреспондента ABNA со ссылкой на МВФ, мировые энергетические рынки в марте 2026 года столкнулись с сильнейшим ценовым шоком за последние два года – событием, которое полностью обратило вспять нисходящую тенденцию цен с января 2025 года по январь 2026 года.

Согласно данным МВФ, до начала военной агрессии США и Израиля против Ирана цены на энергию находились на нисходящем курсе, так что цена на природный газ в Европе в январе 2026 года достигла самого низкого уровня за последние два года. Также цена на бензин в США в январе 2026 года снизилась по сравнению с 2025 годом.

Однако с конца февраля и начала марта 2026 года цены на энергию в различных точках мира внезапно резко выросли.

Графики МВФ показывают, что индекс цен на природный газ в Азии, который до начала войны достигал около 70 (в этом индексе число 100 означает цену на энергию в январе 2025 года), в марте вырос до около 149 – что указывает на рост цен на природный газ в азиатских странах примерно на 114 процентов. Также цена на бензин в США с началом войны против Ирана выросла примерно на 40 процентов.

Согласно отчёту МВФ, рост цен на энергию может снизить темпы роста мировой экономики и оказать давление на потребителей в разных странах. Эта организация предупредила, что в случае продолжения конфликтов на Ближнем Востоке цены на энергию могут вырасти ещё больше, и мировая экономика столкнётся с более широкомасштабным ущербом.