По сообщению агентства ABNA, американское издание «Foreign Policy» в отчёте под названием «Аятолла страждущих» написало: Для суннитских традиционалистов, которые благосклонно относятся к Ирану, концепция «сопротивления» по-прежнему привлекательна.

Это англоязычное СМИ написало: После убийства (мученической смерти) аятоллы Али Хаменеи, лидера Исламской Республики Иран, шиитские протестующие в Карачи (Пакистан) и Багдаде (Ирак) ворвались в дипломатические представительства США и вступили в ожесточённые столкновения с силами безопасности.

Хотя это были самые жестокие народные реакции, они не были единственными. По всему миру многие люди также собирались в поддержку этого аятоллы. В последующие недели протесты произошли в таких местах, как Куала-Лумпур в Малайзии, Джакарта в Индонезии, Нью-Дели в Индии, Кашмир под контролем Индии и Стамбул в Турции.

Foreign Policy написало: Поддержка Тегераном шиитских групп, таких как «Катаиб Хезболла» в Ираке и «Хезболла» в Ливане, очевидна, но правительство Ирана также стремилось завоевать расположение исламского мира и изобразить себя силой, которая в одиночку противостоит западному господству. На этом пути оно частично преуспело и получило поддержку за пределами конфессиональных границ.

Это американское СМИ написало: Когда Иран противостоит Израилю и США, этот образ укрепляется среди мусульман мира, которые верят, что как глобальное сообщество они способны защитить себя. Эти международные сторонники считают Иран своим представителем, который вёл долгую войну и теперь победил, заставив США и Израиль согласиться на прекращение огня.