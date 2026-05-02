Аль-Джазира сообщила: Провал морской блокады Трампа в цифрах

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Аль-Джазиру, анализ информации, опубликованной центрами морской навигации, показывает, что с начала введения морской блокады США против судов, связанных с иранскими портами, 13 апреля 81 судно из 145 прошло через Ормузский пролив вопреки этой блокаде. Это число составляет около 56 процентов судов с момента вступления в силу решения США.

Анализ данных платформы Marine Traffic показывает, что 53 судна прошли через Ормузский пролив, нарушив решение США. Эти суда либо прибыли из иранских портов, либо направлялись туда, либо несли иранский флаг. Из них 11 судов находились в американском санкционном списке.

Также 28 других судов, которые были в санкционном списке и не были связаны с иранскими портами, прошли через пролив. Таким образом, общее количество судов-нарушителей с момента начала действия американской блокады достигает 78 судов.

Эта информация показывает, что 11 судов за тот же период не смогли пройти через пролив. Эти суда управлялись компаниями, базирующимися в Китае, Индии, Пакистане и Турции. Этот анализ основан на отслеживании подтверждённого движения судов, которые включили свои устройства слежения при прохождении через Ормузский пролив.