37 сервисов Amazon в ОАЭ нарушены из-за удара Ирана – Восстановление займёт месяцы

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Khaleej Times, Amazon объявил, что восстановление облачных вычислений в ОАЭ, повреждённых во время войны Америки против Ирана, предположительно займёт несколько месяцев.

Центры обработки данных Amazon в районе Персидского залива в начале марта во время атаки США и сионистского режима на Иран стали целью атак беспилотников, что нарушило облачные сервисы и, с другой стороны, затянуло их восстановление.

Представитель Amazon, отвечая на последнее обновление информации о связанном инциденте, заявил, что последнее обновление произошло 30 апреля и относится к предыдущим операционным проблемам в марте.

«Amazon Web Services» является крупнейшим в мире поставщиком облачных вычислений, имеющим клиентов по всему миру. Ключевые клиенты включают такие компании, как Netflix, BMW и Pfizer, а также крупные финансовые учреждения, медиагруппы и организации государственного сектора. Эти сервисы также являются важнейшим фактором прибыльности компании.

Согласно описанию ситуации, опубликованному на веб-сайте «Amazon Web Services», эта организация рекомендовала своим клиентам перенести все доступные ресурсы в другие регионы и как можно быстрее восстановить недоступные ресурсы из удалённых резервных копий.