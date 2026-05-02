Сардар Асади: Для врага предусмотрены внезапные действия

По сообщению агентства ABNA, сардар «Мохаммад Джафар Асади» в интервью проанализировал региональные события и возможность напряжённости между Ираном и Америкой: Повторный конфликт между Ираном и Америкой вероятен, и доказательства показывают, что Америка не соблюдает никаких пактов или соглашений. Действия и заявления американских чиновников носят в основном медийный характер, во-первых, чтобы предотвратить падение цен на нефть, а во-вторых, чтобы выйти из тупика, который они сами создали.

Сардар Асади сказал: Оценка военных такова, что Америка, независимо от того, проведёт ли операцию против Ирана или нет, попала в эту ловушку и не имеет выхода. Как сказал наш имам-мученик, что сионистский режим больше не будет таким, как до потопа Аль-Аксы, так и положение Америки не вернётся к Америке до нападения на Иран. Мир понял правду об Америке, и как бы она ни злодействовала, это уже не та Америка, которой многие боялись.

Заместитель инспектора Центрального штаба Хатам аль-Анбия также разъяснил относительно ответа вооружённых сил на любое новое авантюризм и глупость американцев: Мы обладаем полной готовностью противостоять любым враждебным действиям.

Заявив, что наши вооружённые силы обязаны своим успехом единству и эпическому присутствию любимого народа на улицах и площадях, он добавил: Слава Богу, единство, на котором настаивали имам Хомейни и наш лидер-мученик, сегодня реализовано, несмотря на всю злую пропаганду врагов, и страна едина.

Сардар Асади добавил: Не только вооружённые силы и народ, но и политические группы, у которых иногда были разногласия, сегодня поняли, что должны сохранять единство. Это единство — наш козырь, поэтому мы не обеспокоены тем, что Америка хочет снова напасть.

Заместитель инспектора Центрального штаба Хатам аль-Анбия, заявив, что для врага предусмотрены внезапные действия, подчеркнул: Как сказали ответственные чиновники, меры для противодействия новому разжиганию войны со стороны врагов предусмотрены такие, которые не укладываются в их воображение.