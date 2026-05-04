Конгрессмен: Мы, американцы, платим цену за войну Трампа

4 мая 2026 - 23:00
News ID: 1809853
Source: ABNA
Член Конгресса США, критикуя абсурдное заявление президента Америки о прекращении агрессии против Ирана, заявил: «Мы, американцы, платим цену за войну Трампа».

По сообщению агентства Абна со ссылкой на CNN, «Пэт Райан», член Конгресса США, критикуя абсурдное заявление Дональда Трампа, президента Америки, о прекращении агрессии против Ирана, опубликовал изображения в своей учётной записи в социальной сети X и сказал: «Они (члены кабинета и Трамп) несут чушь, что война окончена».

Конгрессмен добавил: «Полевые реалии и их издержки продолжаются. Более 50 000 военнослужащих развёрнуты в регионе, и используются миллиарды долларов военной техники. Цены на бензин в Америке резко выросли».

«Пэт Райан» добавил: «Даже если Трамп заявляет, что война окончена, реальность такова, что люди всё ещё платят её цену».

